Ucraïna va acusar ahir Rússia de reforçar les seves posicions a la línia de contacte en el Donbass amb unitats addicionals d’artilleria, tancs, vehicles blindats d’infanteria i franctiradors, segons el departament d’intel·ligència del Ministeri de Defensa ucraïnès.

«Rússia continua impedint que s’estabilitzi la situació a la zona d’operació de les Forces Conjuntes» a l’est d’Ucraïna, on s’enfronten des del 2014 l’Exèrcit ucraïnès i les forces separatistes secundades políticament i militarment per Rússia, va assenyalar Defensa en un comunicat a la seva pàgina oficial de Facebook.

Segons Kíev, el comandament del grup operatiu de «les forces d’ocupació russes» reforça les unitats a prop de la línia de contacte en algunes àrees amb «artilleria autopropulsada de 122 mil·límetres addicionals, tancs i vehicles de combat d’infanteria en una violació dels acords de retirada d’armament pesant».

Alhora, indica el Ministeri de Defensa d’Ucraïna, Rússia «ha augmentat el nombre de parelles de franctiradors per infligir pèrdues a l’Exèrcit ucraïnès, destruir elements de videovigilància i provocar foc de represàlia». D’acord amb la intel·ligència militar ucraïnesa, Rússia fins i tot fa entrenaments amb franctiradors a Donetsk i Lugansk, on se centra el combat, que ja s’ha cobrat la vida d’unes 14.000 persones, segons l’ONU. Kíev va fer aquesta acusació poques hores abans d’una videoconferència entre els presidents de Rússia, Vladímir Putin, i dels Estats Units, Joe Biden, respectivament, per tractar de rebaixar les tensions entorn d’Ucraïna.

Segons els EUA i el Govern de Volodímir Zelenski, Rússia concentra entre 70.000 i 94.300 soldats a la frontera amb Ucraïna amb el propòsit d’atacar el país veí al final del gener del 2022. Aquesta invasió podria tenir lloc, segons Washington, amb uns 175.000 soldats, a més d’artilleria i un altre tipus d’armament.

D’altra banda, ahir es va celebrar una cimera per videoconferència dels presidents dels EUA i Rússia, Joe Biden i Vladímir Putin, que es va centrar en l’escalada de tensions a Ucraïna. A la reunió, el Biden va expressar en to ferm al líder del Kremlin la seva preocupació per la concentració de tropes russes i li va advertir que, en el cas d’una ofensiva militar, els Estats Units i els seus aliats respondrien amb fortes sancions econòmiques.