Xile es va convertir ahir en el vuitè país d’Amèrica Llatina a legalitzar el matrimoni igualitari després d’aprovar un històric projecte de llei que permet les unions entre persones del mateix sexe, un dels més grans anhels de la comunitat LGTBI al país.

En una jornada inèdita, el Congrés va aprovar un projecte de llei que feia més de quatre anys que es discutia i que quan sigui promulgat permetrà que es casin dues persones del mateix sexe. Amb aquesta decisió, Xile segueix el camí d’altres països llatinoamericans que ho van aprovar recentment, com Costa Rica o l’Equador, i altres que fa anys que respecten aquest dret, com l’Argentina, el Brasil, Colòmbia, l’Uruguai i diversos estats de Mèxic. «És un fet històric, revolucionari, que canvia la història del país i posa fi a l’abús sistemàtic cap a una certa mena de famílies», va dir a Efe Ramón Gómez, encarregat de Drets Humans del Moviment d’Integració i Alliberament Homosexual (Movilh), una emblemàtica organització que feia anys que lluitava per aquest dret.