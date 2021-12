La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va demanar al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que se sotmeti a la qüestió de confiança de l’any 2023 que es va pactar amb la CUP tot i que els cupaires rebutgin els pressupostos. «És un compromís molt ferm que t’interpel·la, per tant espero que tothom tingui aquesta mateixa concepció del que vol dir fer política, que és complir allò que has acordat», va apuntar en declaracions a Catalunya Informació, en les quals va subratllar que aquesta legislatura es va posar en marxa amb uns acords concrets. «Si aquests acords no són vigents, hi haurà un replantejament de legislatura, entenc», va afegir la presidenta.

D’altra banda, Borràs també va recriminar a Aragonès que no s’esforcés prou per sumar la CUP a l’acord per tramitar els pressupostos. «Si es tira endavant una legislatura amb el 52%, els esforços havien de fer-se en aquest àmbit», va apuntar la presidenta del Parlament, que va subratllar que de la mateixa manera que Aragonès es va posar al capdavant de les negociacions per incorporar els comuns, «des de Junts se li demanava que fes els mateixos esforços per poder sumar la CUP».