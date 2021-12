Catalunya va registrar ahir 21 morts i 3.846 contagis per covid en les 24 hores anteriors, en una sisena onada que segueix a l’alça amb més ingressos hospitalaris i pacients a l’UCI. Segons les dades d’incidència actualitzades ahir per Salut, hi havia 833 pacients ingressats als hospitals, 38 més que el dia anterior, dels quals 189 a l’UCI, 14 més que dimarts. Des de l’inici de la pandèmia ja hi ha hagut 24.183 defuncions per covid , 21 de comunicades en les 24 hores anteriors i els casos confirmats són 1.063.209, 3.846 més que dimarts.

El risc de rebrot (EPG), índex que mesura el potencial de creixement de l’epidèmia, segueix pujant i arriba a 476 punts, 24 més que dimarts i molt per sobre dels 384 del màxim de la quarta onada, el 12 d’abril. La velocitat de propagació del virus (Rt) a Catalunya és d’1,33, pels 1,30 de dimarts, és a dir, cada 100 infectats contagien una mitjana de 133 persones i segueix la transmissió comunitària del virus. La mitjana d’edat dels nous infectats per covid segueix baixant i se situa en 36,65 anys, amb el 51,1 % de dones. L’Alt Urgell (990) és la quarta comarca catalana amb el risc de rebrot més alt. Catalunya té 5.980.172 persones amb la pauta completa de vacunació, 2.225 més que dimarts, i la xifra de vacunats amb la tercera dosi arriba a 855.108, dels quals 23.826 la van rebre les 24 hores anteriors