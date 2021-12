A mesura que deixem enrere els moments més durs de la pandèmia, ens queda una desigualtat econòmica i social important i tenim més informació sobre l'estreta relació que guarda la salut del planeta amb la salut de les persones. Es fa evident la necessitat d'adoptar un nou model de desenvolupament en què ningú no quedi enrere i en què es protegeixi el capital natural.

Des del Grupo Red Eléctrica han entès que ha arribat el moment de superar la responsabilitat social corporativa i fer pas cap a una transformació social competitiva, que en un món complex i interdependent com l'actual les empreses no són alienes als reptes actuals globals i que només actuant sobre aquests reptes els comptes de resultats són rendibles.

“Creiem en un canvi de model social i empresarial en què les companyies fem un pas més enllà de la RSC convencional i incloem les qüestions socials i mediambientals a la nostra estratègia, convençuts que el nostre creixement empresarial només serà possible si hi ha un desenvolupament social i mediambiental sostenible, si protegim el capital natural i la biodiversitat i contribuïm a eliminar les múltiples bretxes que hi ha a la nostra societat”, manifesta el seu director de Sostenibilitat, Antonio Calvo Roy.

Per això, al seu propòsit de “garantir el subministrament elèctric i la connectivitat amb criteris de sostenibilitat i neutralitat” hi han afegit la voluntat de posar l'energia i les telecomunicacions al servei de la vida, estenent a través del territori l'accés igualitari a oportunitats de futur.

“Amb aquest nou enfocament de la nostra responsabilitat social corporativa hem invertit la manera de relacionar-nos amb la societat, concretament amb els territoris on desenvolupem la nostra activitat, amb la seva població, els seus ajuntaments i els seus agents socials. Abans de desplegar les nostres infraestructures, els escoltem, coneixem els seus problemes i posem els nostres recursos a la seva disposició per aportar solucions de manera que quan ens n'anem sentin que hem millorat el seu benestar i que les nostres xarxes els han portat oportunitats de vida”, expressa Roy.

És així com Grupo Red Eléctrica està centrant el seu compromís social en quatre grans àrees crítiques que afecten el medi rural, ja que és allà on la companyia desplega essencialment les seves infraestructures -és present en 3 de cada 4 pobles-.

La primera és el mateix territori sobre el qual desplega la seva xarxa, principalment el medi rural. Per eliminar aquests desequilibris, la companyia farà possible la transició energètica, l'emprenedoria i la innovació local. Un exemple és el projecte Holapueblo, amb el qual està recolzant de la mà d'AlmaNatura i Correus persones que volen fer un canvi de vida emprenent i instal·lant-se en un poble.

En aquest sentit, el segon àmbit d’actuació és la bretxa d’accés a la societat digital. Al segle XXI l'exercici dels drets fonamentals és indissoluble dels drets digitals. Grupo Red Eléctrica és especialment sensible a aquesta necessitat per l'activitat que desenvolupa en el sector de les telecomunicacions a través dels satèl·lits i de la fibra òptica fosca desplegada a la xarxa de transport d'electricitat i la xarxa ferroviària. Per això, accelerarà la connectivitat universal i l'alfabetització digital de la població, eliminant les barreres que impedeixen una veritable inclusió. Per això, ha anunciat un projecte juntament amb l'ONG Acció contra la Fam per facilitar la inserció sociolaboral de col·lectius vulnerables mitjançant la formació de competències i coneixements digitals.

El tercer àmbit és la desigualtat de gènere, força pronunciada en el medi rural. Conscient que la igualtat és una font essencial de progrés i creixement i que la participació de la dona és fonamental per assolir un futur just i sostenible, el grup té projectes per donar suport a dones a tirar endavant les seves iniciatives empresarials o trobar una sortida laboral sense haver d'abandonar el municipi que les ha vist créixer.

I finalment, en quart lloc, posa el focus en la infància i la joventut. En aquest sentit, té el compromís d'implementar projectes contra la pobresa infantil, la reducció del fracàs i l'abandonament escolar i la promoció de la formació i l'ocupació juvenil. Aquí s'emmarca la seva aliança amb l'Alt Comissionat per oferir beques a estudiants de FP de branques vinculades amb el sector tecnològic i la transició energètica per sufragar les despeses de desplaçament o allotjament fora del seu municipi.

60 nous habitants gràcies a Holapueblo L'anomenada Espanya buida ha guanyat almenys 60 nous habitants els dos últims anys. Es tracta de les persones que han fet un canvi de vida emprenent un negoci i instal·lant-se amb les seves famílies al medi rural amb el suport d’Holapueblo. Aquesta plataforma les assessora sobre la seva idea d'emprenedoria i les posa en contacte amb petits municipis on desenvolupar tant el seu negoci com el seu nou projecte de vida. És el cas d’Azucena i Virginia, que s'han instal·lat amb les seves dues filles a Arroyomolinos de León (Huelva), on estan posant en marxa un servei de comunicació i imatge per a empreses socials; o de Daniel, que després de viure uns quants anys al Perú ha tornat amb la seva parella a la seva Majorga natal (Valladolid) per crear una òptica itinerant per a la comarca de Tierra de Campos, o de Victor, que ofereix serveis d'informàtica a Bureta (Saragossa), on s'ha traslladat amb la família. El Grupo Red Eléctrica va llançar Holapueblo el 2020 com a resposta al problema de despoblació que viu Espanya, on més de la meitat dels municipis ja compten amb menys de 1.000 habitants. L'empresa social AlmaNatura desenvolupa el projecte, que també compta amb el suport de Correus. Holapueblo ha rebut, entre d'altres, el premi Innovació + Sostenibilitat + Xarxa a la categoria d'i+ Gran Empresa que concedeix Expansión en col·laboració amb Bankinter, Viesgo i IE University.

Desigualtat rural, en xifres

• Espanya és el quart país europeu, després d'Estònia, Finlàndia i Letònia, amb més municipis en risc de despoblació, segons el Banc d'Espanya.

• Un 10% de les nostres zones rurals encara no tenen accés a Internet d'almenys 30 Mbps de velocitat, segons el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital.

• El 50% de les noies menors de 25 anys del medi rural estan en atur, segons l'Associació de Famílies i Dones del Medi Rural Afammer.

• Les taxes de pobresa infantil són lleugerament més altes a les zones menys poblades, segons l'Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil; i el percentatge de joves que estan fora del sistema educatiu i del mercat laboral és un punt percentual més gran als entorns rurals.