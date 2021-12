Va passar fa un any, però la revelació que Downing Street, l’oficina del primer ministre britànic, va celebrar una festa prenadalenca quan estaven en vigor dures restriccions socials ha sumit Boris Johnson en una nova crisi que amenaça de soscavar el seu ja fràgil lideratge. El riure de l’exportaveu del Govern Allegra Stratton en un vídeo filtrat s’ha convertit en una de les imatges de l’any. Una llosa que pot tenir conseqüències impredictibles per a la popularitat de Johnson.

De la festa n’hi havia més que sospites des que el diari Daily Mirror va revelar la seva celebració fa deu dies. Però una cosa és llegir una notícia que cita fonts anònimes, i una altra de diferent és veure la llavors «cara» de l’Executiu partir-se de riure mentre fa broma sobre com amagar la gresca a la premsa.

El vídeo difós dimarts pel canal ITV mostra un simulacre de roda de premsa en què funcionaris de Downing Street preparen la portaveu per a les possibles preguntes dels periodistes. Un dels assessors demana a Stratton sobre una suposada festa quatre dies abans, el 18 de desembre del 2020, i ella respon entre riures: «Jo me’n vaig anar a casa...». El funcionari insisteix i pregunta si el primer ministre aprova la celebració de festes nadalenques a la seu de l’Executiu i la portaveu replica: «I què responc a això?», abans de dir, jocosa, que havia estat «una reunió de treball... sense distància social». Amb la seva dimissió ahir com a portaveu de la cimera climàtica COP26, Stratton s’ha convertit en la primera víctima d’aquest nou escàndol per al primer ministre.

Les bromes de l’equip més pròxim a Johnson han irritat profundament una societat que aquests dies comptava els seus morts per centenars i que, en molts casos, ni tan sols va poder acomiadar-se’n per les regles vigents. El Ministeri de Sanitat havia explicitat només un dia abans de la suposada festa que no s’havien de fer àpats ni festes de Nadal per la ràpida expansió del coronavirus.

En una jornada políticament difícil per a Johnson, el primer ministre va convocar ahir a la tarda una roda de premsa per anunciar noves restriccions contra l’expansió de la variant òmicron del coronavirus. A partir de dilluns, l’Executiu ordena fer teletreball quan sigui possible, portar mascareta a la majoria de llocs públics i presentar el passaport de vacunació per accedir a clubs nocturns i espectacles massius.