La Delegació del Govern als EUA va homenatjar ahir a la matinada –hora catalana– el cèlebre músic Pau Casals en el 50è aniversari del seu discurs a les Nacions Unides (ONU). La consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, va afirmar que «la visió i la lluita» del compositor per la pau i la democràcia «connecta» amb l’agenda del Govern i que «només amb més democràcia es pot resoldre el conflicte polític» amb Espanya. La vídua del músic, Marta Casals, va opinar que Pau Casals viuria avui amb «incertesa» la situació política per la irrupció arreu d’ideologies «equivocades». L’efemèride també va coincidir amb el 60è aniversari del concert que Casals va oferir a la Casa Blanca, convidat pel president John F. Kennedy.

A l’acte d’homenatge, el violoncel·lista Amit Peled va oferir un concert amb el violoncel de Pau Casals, un Goffriller del 1733. Aquest era un dels concerts d’homenatge del Govern per recordar enguany el músic a Barcelona, Ginebra, Girona i ara també a Washington i a Ciutat de Mèxic. Més enllà del seu cèlebre discurs a les Nacions Unides, de reivindicació de la nació català, al llarg de la seva trajectòria Pau Casals va ser nominat al premi Nobel de la pau i guardonat amb la Medalla Presidencial de la Llibertat dels Estats Units i amb la Medalla de la Pau de l’ONU. «Avui estaria content per les coses que s’han arreglat, però molt amoïnat pel que no està tan bé. El món, desgraciadament, no triga gaire a tornar a la incertesa i a les ideologies equivocades», va explicar la vídua de Casals, Marta Casals, en els actes d’homenatge als EUA. En la seva intervenció, la consellera Alsina va recordar «l’excepció» que va fer Pau Casals el 13 de novembre del 1961 acceptant la invitació del president John F. Kennedy de tocar a la Casa Blanca, després de molt temps en silenci: «Veia en Kennedy un president que lluita i posa en valor els valors de la llibertat i la democràcia».

A l’acte també hi van participar el secretari d’Acció Exterior del Govern, Gerard Figueras, i el delegat del Govern als EUA, Isidre Sala.