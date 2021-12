El líder del PSC, Salvador Illa, va alertar que la retirada de la defensa jurídica als Mossos d’Esquadra suposa «un missatge letal» per als agents i va advertir que, «si no es corregeix, tindrà conseqüències negatives per a tothom». Ho va dir en una entrevista a l’ACN en què va reclamar destituir el responsable de la decisió, que no creu que sigui el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i que es «reverteixi». De fet, no va descartar emprendre accions i va garantir que en farà seguiment polític. El dirigent socialista creu que aquest fet ve «condicionat pel tracte amb la CUP» i va acusar l’Executiu de posar els agents com a «moneda de canvi». Illa va admetre que està «molt decebut» amb el president, Pere Aragonès, per la seva resposta quan li va preguntar sobre la qüestió.