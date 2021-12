El president nordamericà, Joe Biden, va alertar ahir sobre la creixent amenaça que representen els governs autoritaris que suposen un «desafiament a la democràcia i als drets humans». «La democràcia no passa per accident. Hem de renovar-la cada generació», va dir durant el discurs inaugural des de la Casa Blanca de la Cimera de la Democràcia, un esdeveniment virtual organitzat pels EUA i que reuneix més d’un centenar de països -entre els quals Espanya- amb les destacades absències de la Xina i Rússia.

Biden va recordar que «la democràcia necessita defensors», també al seu país. «Aquí als Estats Units sabem millor que ningú que renovar la nostra democràcia i enfortir les nostres institucions democràtiques requereix un esforç constant», va dir Biden. «Estem en un punt d’inflexió», va afegir el governant demòcrata. «Permetrem que la reculada dels drets i la democràcia prossegueixi de forma desenfrenada?»

La Cimera per la Democràcia té com a eixos fonamentals enfortir la democràcia enfront de l’autoritarisme, la lluita contra la corrupció i promoure els drets humans.

En el seu torn de paraula, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va ressaltar la importància de reforçar «la confiança i credibilitat» del model democràtic com el «millor antídot» contra «qualsevol deriva totalitària».

En aquest fòrum virtual, que se celebra fins avui, són tant protagonistes els països que participen com els que el líder demòcrata ha deixat fora. La selecció de Biden ha generat recels i els experts alerten de la perillositat d’agrupar «els bons» a un costat i, a l’altre, «els dolents». A més de Xina i Rússia, vuit països llatinoamericans -Veneçuela, Nicaragua, Cuba, Bolívia, El Salvador, Hondures, Guatemala i Haití- no han estat convocats per debatre.