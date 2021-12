La Comissió Europea (CE) va proposar ahir els criteris perquè les persones que treballen per a plataformes com Deliveroo, Uber o Cabify, entre d’altres, hagin de ser considerades treballadors i no autònoms. La directiva de l’executiu comunitari fixa cinc criteris i si se’n compleixen dos la persona ha de ser considerada treballador. Els criteris de Brussel·les són que la persona no pugui negociar preus, segueixi determinades normes d’aparença o de conducta fixades per la companyia, tingui supervisió per part de la plataforma a través de mitjans electrònics, rebi sancions per rebutjar un servei o se li restringeixi la possibilitat de treballar per a un tercer.

La proposta de la CE, que arriba després de constatar que hi ha milions de persones treballant per a plataformes com a autònoms sense tenir «el grau suficient d’independència», pot convertir en treballadors fins a quatre milions de persones.