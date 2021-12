L’exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal es va negar ahir a parlar sobre l’operació Kitchen en la compareixença a la comissió del Congrés que investiga el presumpte ús del Ministeri de l’Interior per espiar l’extresorer del partit Luis Bárcenas. De Cospedal va fer una declaració a l’inici de la comissió en què va avisar els diputats que no respondria les seves preguntes adduint que hi ha una investigació judicial en marxa sobre la qüestió. «En respecte al principi de divisió de poders, a l’administració de justícia, a les resolucions judicials i al meu dret a la defensa, els informo que m’acullo al dret a no declarar», va dir. Tanmateix, l’exsecretària general del PP sí que va respondre JxCat preguntada per l’1-O.

De Cospedal va sortir en defensa de l’actuació de la policia espanyola i va negar que «ataquessin» la ciutadania, tal com vadir el diputat de Junts Josep Pagès en la seva intervenció. «Això és fals. Les forces de seguretat van defensar la legalitat i el compliment de la legislació vigent contra aquells que van intentar provocar un cop d’estat», va dir. La compareixent va dir «defensar el que van fer i la seva funció». De Cospedal va dir haver respost a JxCat perquè Pagès havia fet «afirmacions molt greus».