Desenes de funcionaris de presons es van concentrar ahir davant la presó de Brians 2 per demanar que es garanteixi la seva integritat física enfront de l’«escalada brutal» d’agressions que pateixen per part dels presos, i culpabilitzen d’aquesta situació la conselleria de Justícia. Convocats per sindicats com la UGT i CCOO, van protestar al centre penitenciari de Sant Esteve Sesrovires per denunciar la inseguretat, el dèficit d’efectius de la plantilla els últims anys, que xifren entre 500 i 600 persones, i per la pèrdua d’autoritat a causa dels nous protocols.

El portaveu del sindicat de presons de la UGT, Javier Martínez, va responsabilitzar «directament» la consellera de Justícia de la situació que viuen els funcionaris de presons, per «desprotegir-nos», per mantenir una plantilla «disminuïda» i per una política que està «generant una pèrdua absoluta d’autoritat que els interns coneixen». Martínez va assegurar que l’actual protocol d’actuació limita els escorcolls o els registres, de manera que la introducció d’objectes o de substàncies prohibides a l’interior dels centres penitenciaris és ara «més fàcil». En la mateixa línia, el coordinador de CCOO de presons, Carlos Ardanz, va reclamar que s’adeqüi la plantilla dels funcionaris de presons amb l’ampliació dels seus efectius, perquè sigui «més eficient». Va denunciar les agressions «contínues» que han anat en «augment» en els últims mesos, i va avisar que «se senten abandonats» pel Departament de Justícia. Per a CCOO, aquestes agressions han passat un «límit que és intolerable», com el recent cas de l’agressió a un funcionari que va haver de ser traslladat en helicòpter inconscient i que ha estat dos dies a l’UCI. En un comunicat, el Departament de Justícia va dir que la «tensió ha crescut» a les presons, «especialment» després de la covid. «D’una banda, els interns han sofert moltes hores de tancament en una cel·la i, d’una altra, els funcionaris i direccions de centres han hagut de fer un esforç molt gran amb mesures sanitàries. Tot això ha tensionat el sistema -increment de les agressions, baixes laborals etc», justifica la conselleria, que constata que s’ha passat de 28 agressions greus el 2020 a 41 aquest any, i diu entendre el «malestar» dels funcionaris de presons per una situació que «ve de lluny, però que s’ha agreujat en les últimes setmanes». Després de manifestar la seva «tolerància zero» contra les agressions, Justícia diu que es personarà com a acusació particular contra els agressors de funcionaris.