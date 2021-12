ERC ha decidit presentar esmenes parcials als pressupostos generals de l’Estat –en tràmit al Senat- per la manca d’acord amb el govern espanyol sobre la Llei Audiovisual. Els republicans van donar suport als comptes al Congrés a canvi de les quotes per al català, el basc i el gallec a la Llei Audiovisual, però els socialistes van apuntar que Netflix , HBO i la resta de grans plataformes quedaven fora de l’abast de la Llei. Els vots d’ERC no són imprescindibles a la cambra alta, on el govern de Pedro Sánchez pot tirar endavant els comptes amb el vot d’altres aliats tradicionals. En un comunicat fet públic ahir ERC va anunciar la presentació d’esmenes tot denunciant que «el projecte de Llei Audiovisual que va aprovar la setmana passada el Consell de Ministres és insuficient per protegir el català». Les esmenes, segons ERC, evidencien que el seu suport als pressupostos generals de l’Estat «no està garantit». «La nostra intenció és que el govern doni resposta a les demandes d’ERC per garantir els drets als catalans i catalanes, així com protegir les llengües minoritàries, i fins ara no ha estat així, va apuntar la portaveu d’ERC al Senat, Mirella Cortès.