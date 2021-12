El Ministeri de Sanitat ha redactat un esborrany en què proposa «abans de l’any 2023» incrementar els impostos dels cigarrets i els seus derivats, augmentar els llocs lliures de fum perquè no es pugui fumar als cotxes o fixar un empaquetat genèric als paquets.

Així consta al Pla d’Integral de Prevenció i Control del Tabaquisme 2021-2025, que els experts del Ministeri han enviat a societats científiques i comunitats autònomes perquè hi facin aportacions abans del 15 de desembre. Fonts sanitàries van precisar que és un document «tècnic» i «preliminar». L’objectiu de la nova Llei Antitabac, que no s’actualitza des del 2010, és que Espanya arribi a la meta fixada per l’Organització Mundial de la Salut d’«una reducció relativa al 30% en el consum de tabac el 2025», respecte a les dades del 2010. Així, Sanitat aposta per reduir un terç el 2030 la mortalitat prematura per malalties no transmissibles (ENT), com patologies cardiovasculars i càncer, i també la taxa de fumadors diaris un 5% el 2040, sobretot en els joves de 14 a 18 anys, on es vol arribar al 7%.

La principal mesura de l’esborrany és la revisió de la fiscalitat i aproximar el preu de tots els productes del tabac. També recull augmentar els espais lliures de fum. El punt central són «els espais exteriors», en referència a les terrasses de l’hostaleria, on els experts adverteixen que no es compleixen les restriccions de no fumar. Un altre dels espais sense fum que es considera són els vehicles particulars i els parcs infantils.