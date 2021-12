En la vida turbulenta de Boris Johnson la d’ahir va ser una jornada excepcional, fins i tot per als estàndards que acostuma el primer ministre britànic. A l’escàndol de les festes a Downing Street es va sumar l’acusació que Johnson va mentir sobre el pagament de la famosa decoració del seu pis, un altre tèrbol assumpte que el persegueix. Ahir, Johnson va assistir al naixement del seu setè fill, el segon del seu tercer matrimoni.

La festa nadalenca celebrada pel personal de Downing Sreet el 18 de desembre de l’any passat no va ser l’única en aquell període quan els britànics, tancats a les seves cases, no podien visitar als seus familiars. Sota la lupa estan ara mitja dotzena de celebracions en les quals presumptament no es van respectar les normatives vigents contra el covid. Johnson ha ampliat la recerca interna anunciada dimecres a una segona festa a la residència oficial el 27 de novembre i a una tercera, el 10 de novembre, al Ministeri d’Educació. A més, la BBC creu saber que l’esposa del primer ministre, Carrie Johnson, va celebrar una festa privada al seu pis en Downing Street el 13 de novembre.

Ahir, a més, el Partit Conservador va rebre una sanció de 17.800 lliures (20.800 euros) de la Comissió Electoral per declarar només una quarta part de la donació de 79.320 euros d’un mecenes per ajudar a finançar la decoració del pis del primer ministre. La factura final es va elevar a desena de milers de lliures.