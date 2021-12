La vacunació contra el coronavirus dels infants d’entre 5 i 11 anys a Catalunya es farà només amb cita prèvia i començarà dimecres que ve, 15 de desembre. En roda de premsa, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va explicar que es podrà demanar cita a la web vacunacovid i que també s’enviaran SMS a les persones de qui es tingui el mòbil. La previsió és que s’obri la franja de 5 a 11 anys de cop i no progressivament com s’havia sospesat, per «optimitzar l’estratègia de vacunació», va dir Cabezas. Principalment s’administraran els vaccins als punts massius de vacunació, alguns dels quals s’han reobert els darrers dies, a més d’alguns CAP i hospitals.

La Comissió de Salut Pública, ens estatal, va acordar dimarts ampliar la vacunació als infants de 5 a 11 anys després de l’aprovació del vaccí pediàtric de Pfizer per l’Agència Europea del Medicament. La comissió, a instàncies de la Ponència de Vacunes, va decidir que l’interval entre dosis sigui de 8 setmanes. És el mateix vaccí que el d’adults i adolescents, però amb una dosi menor (10 micrograms), equivalent a un terç. La campanya començarà dimecres coordinadament a l’Estat espanyol, La previsió és que les primeres dosis arribin dilluns, 13 de desembre. Catalunya espera rebre una primera remesa de 234.000 dosis i la segona, al gener. El vaccií s’adreça a uns 550.000 infants. Els que hagin passat la covid es vacunaran amb una sola dosi a partir de les 4-8 setmanes després del diagnòstic o la data d’inici de símptomes. Si hi ha contagi després de la primera, es completarà la pauta amb la segona transcorregudes 4-8 setmanes de la infecció. Els infants que facin 12 anys els propers mesos es vacunaran amb una dosi pediàtrica i, si els compleixen entre la primera i la segona punxada, la darrera serà amb una dosi d’adult. Cues al Palau Firal per immunitzar-se Llargues cues de gent es podien veure ahir a la tarda a l’exterior del Palau Firal de Manresa de persones que es volien vacunar. Salut ha explicat que les persones que es presenten sense cita prèvia alenteixen el procés i que una baixa sobrevinguda va complicar encara més la situació.