El Bages ha estat la comarca de Catalunya que més ha notat l’impacte mortal del coronavirus. Així ho reflecteixen les dades de defuncions del 2020, que aquest divendres ha fet públiques l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i que posen de manifest que és la demarcació que, de bon tros, ha registrat un increment més elevat de morts en comparació amb l’any anterior, quan la covid-19 no era present entre nosaltres. Òbviament, no tot l’increment és degut a la pandèmia, però no hi ha dubte que sobre ella cal carregar la major part d’aquesta accentuada variació a l’alça en el pas d’un any a l’altre, que en el conjunt de Catalunya és del 23,6%.

Al Bages, el 2020 hi va haver gairebé el 40% més de defuncions que al 2019. En xifres absolutes, s’ha passat de 1.693 a 2.338 (645 més). Només s’hi apropa el Pallars Jussà, on l’augment ha estat del 37,2%, tot i que a partir d’unes xifres absolutes molt inferiors (són 60 defuncions més). En tercera posició hi ha el Barcelonès (un augment del 31%), i just darrere l’Anoia, que el 2020 va tenir 318 morts més que l’any anterior, amb un total de 1.402 que suposen un increment percentual de pràcticament el 30%.

De l’àrea d’influència de Regió7 hi ha una altra comarca que s’ha situat per sobre de la mitjana catalana en l’augment de defuncions: la Cerdanya, amb una variació del 26,4% després de superar els 200 amb un increment de 42 defuncions en nombres absoluts.

El creixement més baix entre les comarques de casa nostra es va donar al Moianès, on va ser del 14,3% (el 2020 hi va haver 183 decessos, 23 més que en l’any anterior), mentre que el Berguedà i l’Alt Urgell es van situar molt en la línia de la mitjana de Catalunya, amb un increment del 22%.

Berguedà, tercera en taxa bruta

En el cas del Berguedà, però (on es va passar de 519 defuncions el 2019 a 637 l’any passat), cal ressenyar que va ser la tercera comarca de Catalunya amb una taxa bruta de mortalitat (que es calcula en base a la pròpia població) més alta, del 15,96%. Davant només hi ha el Priorat (18,32%) i el Pallars Jussà (16,98%).

Finalment, pel que fa al Solsonès, l’any passat hi va haver 28 defuncions més (un total de 171) que el 2019, el que equival a un augment de pràcticament el 20%.

Si baixem l’observació de les dades a l’àmbit municipal, cal relativitzar augments que s’han registrat del 200, el 300 o fins i tot el 400%, ja que es donen en poblacions molt petites on les xifres absolutes són molt baixes però causen aquestes variacions molt accentuades en les relatives. Per tant, posem la lupa en les capitals de l’àrea de Regió7 que, per població, mostren registres més ponderats i significatius.

Manresa és, de bon tros, la que ha tingut l’increment més important. A la capital del Bages hi va haver un total de 958 decessos, 258 més que el 2019, el que suposa un increment del 36,8%, molt en la línia de la mitjana comarcal. A l’extrem oposat hi ha Puigcerdà, amb un augment relatiu 20 punts inferior. La capital de la Cerdanya va passar de 92 a 107 defuncions en l’interval entre un any i l’altre. Un cas rellevant és el d’Igualada, ja que l’increment percentual de la capital (17,2%) se situa molt per sota de la de la comarca (29,3%). En xifres absolutes, Igualada va tenir 70 defuncions més el 2020, amb un total de 476.

Darrere de Manresa, la capital de l’àrea d’influència de Regió7 que va tenir un increment percentual més elevat va ser la Seu d’Urgell (35,7%) seguida de Moià (va passar de 55 a 72 defuncions, el 31% més). Berga es va situar molt en la línia de la mitjana de la comarca (un increment del 21% amb 41 decessos més) i Solsona clarament per sobre: hi va haver 25 defuncions més, fins a un total de 119, amb un increment del 26,6%.

Al conjunt de Catalunya, el 2020 es van registrar 79.784 defuncions, amb una taxa bruta de mortalitat de 10,32 defuncions per 1.000 habitants. En relació amb el 2019, es va registrar un augment de 15.237 defuncions, el 23,6% en termes relatius. Aquest fort increment és degut a l’impacte de la pandèmia de la covid-19 i representa la major variació anual dels darrers 82 anys. Les Comarques Centrals van ser l’àmbit que va registrar un augment més gran de defuncions (30,3%),

Per mesos, març i abril van registrar el major increment de defuncions, amb un augment del 78,9% i del 138,2% respectivament, en relació amb els mesos de març i abril del 2019. El mes de maig, les defuncions van ser un 12,1% superiors al maig de l’any anterior, mentre que al juny (−7,3%) i juliol (−2,4%) hi va haver menys defuncions que els mateixos mesos del 2019. Les defuncions dels mesos d’agost (12,5%) i setembre (9,8%) van augmentar significativament respecte de l’any anterior, mentre que en el transcurs del quart trimestre, d’octubre a desembre, hi va haver de mitjana el 20,6% més de defuncions que el quart trimestre del 2019.

Per setmanes, la mitjana anual de defuncions va ser de 1.516. Aquesta xifra es va més que duplicar les setmanes 13, 14 i 15, amb un pic de 4.169 defuncions en la setmana 14 (del 30 de març al 5 d’abril). En el quart trimestre, el màxim de defuncions setmanals va correspondre a la setmana 45 (del 2 al 8 de novembre) amb 1.669. El nombre mitjà de defuncions diàries va ser de 218. Els dies amb més defuncions van ser el 30 (653 defuncions) i el 31 de març (643 defuncions).

Per sexe, l’any 2020 es van registrar 39.828 defuncions d’homes i 39.956 de dones. La distribució de les defuncions per edats presenta una forta concentració en les edats de 85 anys o més (39.299 defuncions), que van representar gairebé la meitat (49,3%) del total de defuncions. En comparació amb l’any anterior, el major augment de defuncions va correspondre a les edats de 70 anys o més (25,5%), mentre que les defuncions de menors de 30 anys van disminuir el 2,3%. Pel que fa als grups d’edat de 30 a 49 anys i de 50 a 69 anys, les defuncions van augmentar el 7,1% i el 18,1% respectivament.

Segons el lloc de la defunció, la meitat es van produir en centres hospitalaris (50,5%), seguit dels domicilis particulars (22,5%) i de les residències sociosanitàries (21,8%).