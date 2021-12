ERC negocia amb el Govern espanyol obligar les plataformes audiovisuals -també les internacionals com Netflix, HBOMax o Amazon Prime- a finançar produccions en català. Fonts dels republicans diuen que l’Executiu accepta fixar que un percentatge dels ingressos de les plataformes s’hagin de reservar a producció en llengües cooficials. La proposta ara podria suposar uns 15 o 20 milions d’euros anuals. La norma preveu que les plataformes hagin de destinar un 5% dels ingressos al finançament anticipat d’obra europea. El Govern s’ha obert a establir que cada any el 0,7% d’aquesta quota hagi d’anar a producció en català, gallec o basc.

Tanmateix, ERC admet la impossibilitat d’imposar a Netflix o HBO l’obligació de tenir un 6% del catàleg en llengües cooficials, com s’havia pactat. Les mateixes fonts argumenten que, si les plataformes internacionals destinen part dels ingressos a produccions a aquestes llengües, acabaran introduint aquests productes que han finançat als seus catàlegs. ERC també diu que segueix lluitant perquè el percentatge de producció en català sigui més elevat.

Els republicans també negocien la creació d’un fons per al doblatge en català que l’Estat hauria de contribuir a finançar per primer cop, així com l’obligació d’incorporar la producció ja doblada o subtitulada als catàlegs. Un altre element de la negociació és intentar aconseguir que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya tingui «més rellevància en les seves capacitats d’inspecció o supervisió» i pugui vigilar els doblatges.