Els Estats Units van guanyar ahir un recurs davant el Tribunal d’Apel·lació de Londres contra una resolució del gener passat que havia denegat l’extradició de l’activista de Wikileaks Julian Assange a aquest país per risc de suïcidi.

Els jutges d’aquest tribunal han conclòs que el Govern estatunidenc ha ofert prou garanties que Assange rebrà el tracte adequat per protegir la seva salut mental i van dictar que pot ser extradit.

El magistrat Timothy Holroyde va indicar que el cas serà ara retornat a la jutgessa de primera instància Vanessa Baraitser -que el 4 de gener va denegar el lliurament- perquè al seu torn el remeti a la ministra de l’Interior, Priti Patel, perquè ordeni l’extradició.

Holroyde va disposar a més que Assange, de 50 anys, seguirà detingut a la presó d’alta seguretat londinenca de Belmarsh, on compleix presó preventiva fins que s’acabi aquest procés, que encara pot ser recorregut per la defensa.

Al dictamen, signat per Holroyde i el seu col·lega Ian Burnett –que ahir no va poder ser a la breu vista–, els jutges consideren que Baraitser, de la Cort de Magistrats de Westminster, havvia d’haver informat per endavant la Justícia estatunidenca que pensava bloquejar l’extradició perquè ja pogués presentar llavors garanties sobre el règim penitenciari que s’aplicaria a l’acusat. En tot cas, les garanties que Washington va presentar posteriorment davant el Tribunal d’Apel·lació «són suficients», assenyalen els magistrats, que rebutgen les crítiques de la defensa.