Manifestació a Canet contra la sentència del 25% a les escoles

Les famílies de l’escola Turó del Drac de Canet de Mar contràries que el centre imparteixi el 25% de les matèries en llengua castellana com ha acordat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), han negat «qualsevol tipus d’assetjament» i han assegurat: «No tenim interès per saber qui ha estat la família denunciant».

En un comunicat, les famílies han sortit així al pas de les denúncies presentades per entitats com l’Associació Escola Bilingüe o Hablamos Español davant la Fiscalia Superior de Justícia de Catalunya per delictes d’odi per atacs llançats cap a una família que va aconseguir que un jutge els reconegués el dret a un 25% d’ensenyament en castellà.

Les famílies de l’escola mobilitzades per la immersió lingüística del centre han cregut convenient «emetre un comunicat» reiterant el seu «posicionament i compromís profund de garantir un espai educatiu integrador per a tot l’alumnat de l’escola» a la llum de l’ «abast mediàtic i la tergiversació de notícies respecte als fets reals».

En el comunicat, els pares reivindiquen un model educatiu en català, com «preveu el projecte educatiu i lingüístic que vam escollir per als nostres fills» i afirmen estar «per sobre de tota polèmica política». Així mateix, les famílies reconeixen que creuen en «la immersió lingüística i en l’escola catalana», per la qual cosa han exigit «que es dugui a terme el projecte educatiu i lingüístic» d’aquesta escola, «que té el consens de la comunitat educativa i ha estat aprovat pel claustre i el consell escolar».

Els pares també s’han mostrat «a favor de la immersió lingüística i de la consecució de la competència plena en català i castellà, com s’ha demostrat fins ara».

Sobre les mesures cautelars imposades pel TSJC i que obliguen a impartir el 25% de les matèries en castellà en el grup de P5 la família del qual va presentar una denúncia per aconseguir més temps d’escolarització en castellà, les famílies han afirmat que «afecten directament els nostres fills» que «són els únics afectats» ja que «són obligats a complir unes mesures cautelars imposades judicialment sense cap criteri pedagògic».

Mesures cautelars

Ahir, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va requerir al Departament d’Educació que informi de les mesures adoptades per fer complir les mesures cautelars que obliguen a impartir el 25% de les classes en castellà a Canet de Mar. A més, demana al Departament d’Educació i al centre Turó del Drac que preservin la intimitat del menor. En una breu providència d’una pàgina, el magistrat dona deu dies a la Generalitat perquè aporti un informe amb les mesures adoptades per complir les mesures cautelars.

A més, mentre no es resol l’incident d’execució, requereix al conseller d’Educació, Josep González-Cambray i al director del centre que adopti «les mesures necessàries per preservar la protecció i la intimitat del menor» i dels seus familiars, «així com la normal convivència i el pacífic desplegament de l’entorn educatiu». Aquesta providència pot ser recorreguda.

Per la seva banda, la Fiscalia Provincial de Barcelona ha obert diligències per investigar missatges difosos a través de les xarxes socials contra la família del nen. Apedregar la casa de la família del nen o aïllar el menor a l’escola són alguns dels comentaris ofensius que alguns perfils han publicat a les xarxes socials arran de la polèmica lingüística. La comunitat educativa, per la seva banda, treballa perquè la disputa jurídica i política no arribi a les aules i a l’entorn escolar. Evitar la tensió és, de fet, una de les obsessions que ha expressat amb més vehemència el Departament d’Educació i l’AMPA de l’escola.

Manifestació a Canet contra la sentència del 25% a les escoles

Unes 300 persones, segons fonts de la Policia Local, es van manifestar ahir a la tarda pels carrers de Canet de Mar en contra de l’aplicació del 25% de castellà a l’escola Turó del Drac. El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), convocant de la protesta, va anunciar la convocatòria d’una vaga el 16 de desembre als instituts. L’Ajuntament assegura que el centre i el consistori han rebut amenaces telefòniques i per email.

Borràs insta a «mantenir-se ferms en les lleis que emanen de les nostres cambres» La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha defensat que «la manera més efectiva de defensar la llengua és mantenir-se ferms en la defensa de les lleis que emanen de les nostres cambres». Així ho va dir davant del president de les Corts Valencianes, Enric Morera, en plena polèmica sobre el 25% en castellà a l’escola. Borràs també va lamentar que el català hagi d’afrontar «ingerències derivades de l’obsessió de determinats estaments que la volen arraconar». Per la seva banda, Morera va assenyalar que hi ha 10 milions de catalanoparlants i que, en canvi, estats com Dinamarca, amb 5 milions, «no negocien amb ningú perquè Netflix faci tota la seva producció en danès». D’altra banda, els sindicats USTEC, la Intersindical CSC i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) han demanat, al costat de l’entitat Plataforma per la Llengua, que la Generalitat assumeixi responsabilitats pel futur de la llengua catalana a l’educació. En un comunicat conjunt, les entitats veuen «inacceptable que els màxims responsables de l’educació del país deixin desemparats els docents i equips directius davant les ingerències judicials espanyoles al·legant que no són els destinataris de les sentències o que no disposen de competències per fer res». Les entitats critiquen les intervencions públiques del conseller Josep González-Cambray, i de la secretària general d’Educació, Patrícia Gomà, en les quals «tots dos es renten les mans davant la denúncia i posterior sentència rebudes per una escola de Canet de Mar i traspassen tota la responsabilitat a la direcció del centre, a la qual insten a executar la sentència».