La consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, va inaugurar ahir la seu oficial de la Delegació del Govern a Mèxic, a Ciutat de Mèxic. La delegació es va crear el 2019, però no s’ha pogut obrir l’oficina física fins ara per la pandèmia. La creació d’aquesta oficina, a més, va ser suspesa cautelarment pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) al novembre del 2019 arran d’un recurs del Ministeri d’Exteriors espanyol, però la Generalitat va aprovar un nou decret al gener del 2020 per a la seva obertura . Alsina va reivindicar la «normalitat» en la promoció internacional de Catalunya, «malgrat les intimidacions de tota una maquinària estatal que voldria que Catalunya no tingués ambició».

La delegació està liderada per Lleïr Daban i, segons va informar l’executiu, té l’objectiu de buscar nous espais de col·laboració entre Mèxic i Catalunya per enfortir les relacions i teixir aliances entre les diverses administracions i altres institucions mexicanes, el món empresarial i els think tanks amb presència al país. Alsina va destacar que amb la inauguració de la delegació es fa «un pas més en la institucionalització de les relacions» amb Mèxic, «un país clau pels vincles històrics, per les seves credencials democràtiques i pel seu lideratge regional a Amèrica». La consellera considera que l’oficina serà una «peça clau per fer créixer» la relació «política, cultural, econòmica i d’amistat històrica» entre Catalunya i Mèxic, que «ve de lluny i mira cap al futur». «Avui demostrem que la nostra determinació resta intacta i que el compromís amb la llibertat és un dels eixos ordenadors de tota la nostra acció política», va afegir.