El Grup de Recerca en Biologia Computacional de la UPC (BIOCOMSC) ha constatat un primer increment dels positius en covid arran del pont de la Puríssima.

En declaracions a Catalunya Ràdio, la investigadora del grup de recerca BIOCOMSC de la UPC, Clara Prats, ha explicat que ja es comencen a percebre els efectes de la pandèmia, atribuïbles principalment als primers dies de pont.

«Sí que hi va haver més contagis, ara caldrà veure si s’amplifica més», ha explicat la investigadora. Segons xifres d’aquest grup de recerca, de totes les persones que han estat contacte directes de contagiats durant aquests dies festius i que s’han sotmès a un test d’antígens, el 17% ha donat un resultat positiu en covid.

Segons Prats, les persones que ara estan donant positiu són aquelles que es van contagiar durant els primers dies de pont.

Així, la setmana vinent, afegeix, es coneixerà «la segona ronda de contagis» . La qüestió, aleshores, serà comparar la mateixa situació amb l’any passat i veure si la «la corba s’accelera» o si, pel contrari, passa d’una manera més lleu.

La investigadora, però, confia en el fet que l’obligatorietat del passaport covid –que recentment s’ha ampliat a residències, locals de restauració i gimnasos– i la vacunació ajudin al fet que, a diferència del 2020, la corba pugui anar després cap avall «i no es mantingui», com sí que va passar durant la mateixa època l’any passat.

La nova variant

A parer de la investigadora, és aviat per saber com afectarà la nova variant òmicron. No obstant això, creu que si es confirma que té una transmissió més ràpida que la seva antecessora, la delta, pot ser positiu.

«Quan dues variants competeixen sempre guanya la més ràpida», ha dit, tot apel·lant al fet que els estudis apunten que els efectes de l’òmicron podrien ser més benignes.