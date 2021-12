Una persona va morir dissabte en un accident de trànsit a l’N-260 a l’altura de Pedret i Marzà (Alt Empordà), segons va informar el Servei Català del Trànsit. Per causes que s’estan investigant, un turisme on viatjaven quatre homes va sortir de la via i va bolcar lateralment en un canal amb escassa profunditat d’aigua. Un dels passatgers posteriors hi va perdre la vida. El conductor, que en va sortit il·lès, va donar positiu en la prova d’alcoholèmia amb un resultat de 0,78 mil·ligrams d’alcohol per litre d’aire expirat. Els Mossos el van detenir acusat d’homicidi imprudent i per conduir sota els efectes de l’alcohol. Els altres dos ocupants van resultar ferits greus i van ser traslladats a l’Hospital Josep Trueta de Girona.

El detingut és un home de 32 anys, veí de Portbou, i passarà properament a disposició judicial.