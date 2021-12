La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha censurat PP i Cs per parlar d'un "apartheid lingüístic" a Catalunya arran del cas de l'escola de Canet de Mar. "Es tracta d'una provocació d'aquells que només volen seguir enredant i utilitzar la llengua com una eina partidista. D'aquells que no volen avançar en aquesta etapa de diàleg i convivència", ha assegurat Albiach aquest diumenge en l'inici de la manifestació 'Més Drets i Més Justícia Social' a Barcelona. De fet, la líder dels comuns ha recordat que el model d'immersió lingüística és "un èxit" i cohesiona la societat. "I compta amb una gran majoria social, política i pedagògica, no només a Catalunya sinó al Congrés", ha apuntat Albiach.

En paral·lel, la líder dels comuns també ha carregat contra la comparació de la vicesecretària d'organització del PP, Ana Beltrán, que va equiparar la situació de Canet amb l'Alemanya nazi. "Una provocació més i absolutament ridícula. Com deia la meva àvia, 'a palabras necias, oídos sordos'", ha etzibat Albiach, que també s'ha referit a les paraules del vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, alertant que l'estabilitat de l'executiu català "està en risc". "La situació dins el Govern l'hauran d'aclarir entre els socis. Des d'En Comú Podem no estem per donar certeses o estabilitat al Govern, sinó certeses i estabilitat a la ciutadania. I en tot allò que podem col·laborar per millorar i facilitar la vida de la gent ens trobaran al seu costat", ha conclòs.