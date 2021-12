Un gironí farà una marató de muntanya cada mes de l'any que 2022 per recaptar diners per la lluita contra el càncer. En David Fuster és un corredor aficionat que ja ha participat en diverses curses i que vol unir la seva passió amb la solidaritat amb els malalts i els familiars. Explica que va començar a córrer quan al seu pare li van detectar un càncer i que des d'aleshores no ha deixat de fer-ho. Ara té l'objectiu de fer una marató de muntanya cada mes i aconseguir suports per part de la ciutadania. Tots aquells que hi participin entraran en un sorteig de diversos obsequis com material esportiu o sopars. Els diners recaptats aniran íntegrament destinats a l'Oncolliga un "referent" per a malalts i familiars.

El 23 de gener en David Fuster farà la primera de les dotze maratons de muntanya que té previst córrer el 2022. Serà la Llanera Trail de Sabadell i, com la resta de curses que disputarà, ho farà amb un rerefons solidari: la lluita contra el càncer. Aquest gironí aficionat a córrer aquest tipus de proves ha unit la seva afició amb la voluntat d'ajudar als malalts de càncer i els seus familiars. Tot plegat després d'una experiència personal. El seu pare, en Joan Fuster, va patir un càncer i des del moment del diagnòstic en David es va aficionar a córrer. A partir d'aquell moment, recorda el seu pare cada vegada que creua la meta. Ara, a més, el seu esforç servirà també perquè l'Oncolliga s'emporti els diners que recapti de cada cursa. Se sortejaran obsequis que ha aconseguit de marques de material esportiu, com samarretes o altres regals com sopars en restaurants. Tothom qui vulgui pot participar-hi a través de l'Instagram del propulsor de la iniciativa, amb donatius que aniran directament a la fundació gironina. "Vam triar l'Oncolliga perquè sabem la feina que fan i perquè és el referent que tenim nosaltres aquí a Girona", explica en David. De fet, una de les curses marcades al calendari és l'Oncotrail, l'única que en David farà amb equip, ja que és un dels requisits de la prova que organitza l'Oncolliga a les comarques gironines. En David també ha volgut agrair el "suport incondicional" que li dona la Maise, la seva parella a cada cursa. Ella l'ajuda als llocs d'avituallament i està al seu costat a totes les curses que disputa. "Sense ella seria molt complicat poder-ho fer", remarca. Des de la fundació celebren la iniciativa i expliquen que els diners que es recaptin "aniran de meravella" pels diferents programes que la fundació té en marxa a la demarcació. La presidenta de l'Oncolliga, Paqui Badosa, explica que reforçaran de psicooncologia, el banc de perruques o la fisioteràpia. Badosa explica que des de fa temps tenen previst ampliar el material que deixa la fundació desinteressadament a les famílies que atenen. "Ens cal renovar-lo i comprar-ne de nou, per tant aquests diners que es recaptin ens aniran molt bé", assenyala la presidenta.