Milers de persones –unes 20.000 segons la policia– van protestar, ahir, a Viena contra les restriccions imposades per la covid-19 i la vacunació obligatòria que entrarà en vigor al febrer.

La concentració, convocada pel partit ultradretà FPÖ, va reunir, entre altres negacionistes, partidaris de les teories de la conspiració, fonamentalistes cristians i simpatitzants de l’extrema dreta, que coincideixen a qualificar la vacunació obligatòria de «dictadura».

Aquesta idea també és defensada pel líder de l’FPÖ, Herbert Kickl, que els últims dies va assegurar a través de les seves xarxes socials que el seu partit no és contrari a les vacunes contra la covid-19, sinó que siguin obligatòries.

Així mateix, Kickl va instar a mobilitzar-se aquest dissabte de manera pacífica «per la llibertat i contra el caos i la coerció».

La manifestació va començar cap al migdia amb un aire festiu malgrat les temperatures properes als zero graus, que no van impedir als reunits mostrar el seu rebuig a les restriccions, inclòs el confinament general, que conclou aquesta mitjanit.

El confinament continuarà per als no vacunats, que només podran sortir dels seus habitatges per anar a la feina, al centre d’estudi o per satisfer necessitats bàsiques com comprar aliments i medicaments, així com passejar i fer exercici a l’aire lliure.

«Dictadura», «Vacunació obligatòria = Feixisme» i «Els nazis han tornat» van ser algunes de les pancartes que van mostrar els assistents durant la marxa.