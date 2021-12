Àustria ha aixecat aquest diumenge el confinament general a la població vigent des del passat 22 de novembre, excepte per als no vacunats. A partir d'avui, els no immunitzats només podran sortir de casa per anar a la feina –on hauran de presentar una prova negativa cada 48 hores-, fer compres essencials, passejar o fer exercici físic, amb prohibició d'accedir a les botigues no essencials, restauració o llocs d'oci. En paral·lel, el govern liderat per Alexander Schallenberg ha anunciat que farà obligatòria la vacunació a partir del febrer amb multes de fins a 3.600 euros per als majors de 14 anys que no es vacunin. A Àustria, el 25% de la població adulta no està vacunada, una xifra superior a la mitjana europea i de l'Europa occidental.

La taxa de contagis d'Àustria es troba entre les més altes d'Europa amb gairebé mil casos per cada 100.000 habitants. Les morts també han augmentat, tot i que es troben per sota dels nivells de la tardor passada, quan es van registrar les pitjors dades. El confinament de la població austríaca durant aquests 20 dies ha ajudat reduir en un terç les infeccions diàries (de les 14.000 de finals de novembre a les 4.500 d'ahir dissabte), amb una situació a les UCI que es manté estable. Les protestes ciutadanes però han estat multitudinàries durant tres setmanes al país –principalment als carrers de Viena- en contra del confinament i de la vacunació obligatòria.