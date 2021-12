Àustria va aixecar ahir el confinament general però aquest seguirà vigent per als no vacunats o els que no hagin passat la malaltia i, encara que s’ha reduït molt la xifra de contagis, encara hi ha una gran pressió hospitalària, especialment a les UCI.

Les restriccions continuaran vigents per als no vacunats, que, a més, s’enfronten a partir del febrer a multes de fins a 3.600 euros si no s’immunitzen. Des d’ahir, les persones que no estiguin vacunades només poden sortir de casa per anar a la feina –on hauran de presentar una prova negativa de covid cada dos dies–, fer compres considerades essencials, passejar o exercitar-se. Se’ls prohibeix l’entrada a qualsevol lloc d’esbarjo o botigues no essencials.