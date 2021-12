La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va assegurar ahir que «no pot haver-hi cap negociació partidista» que «posi en perill» la llengua catalana, amb la qual no «es mercadeja», en una al·lusió a ERC. Ho va dir en un acte de JxCat al barri d’Horta-Guinardó, a Barcelona, en el qual també van participar els diputats al Parlament Elsa Artadi, Jaume Alonso-Cuevillas i Pep Riera.

Borràs va fer una crida a fer «un front comú» en defensa de la llengua catalana davant l’«ofensiva intolerable» que s’està duent a terme, sota el seu punt de vista, des dels tribunals. Aquestes declaracions arriben quan una escola de Canet de Mar es troba en el centre de la polèmica en veure’s obligada a impartir el 25% de les classes en castellà a petició de la família d’un alumne, aplicant una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

La presidenta del Parlament va acusar els tribunals de voler «canviar la pau social» lingüística a Catalunya mitjançant sentències sobre l’ús del català. I és per això que va demanar «utilitzar totes les eines» per dir «fins a aquí: no podem tolerar que es produeixin atacs».

Per part seva, la presidenta d’En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, va instar a «blindar» el model d’immersió lingüística i a no «caure en certes provocacions» de partits que, segons la seva opinió, només pretenen impedir que Catalunya avanci en «aquesta etapa de diàleg i convivència».

Albiach, que va participar en una manifestació a Barcelona per exigir més justícia social, va considerar que la immersió lingüística s’ha demostrat com un model d’«èxit» que no només «cohesiona» la societat catalana sinó que té el suport d’una «gran majoria social, política i pedagògica».

«És inqüestionable que els nens quan acaben la seva etapa d’educació obligatòria saben parlar perfectament castellà i català», va defensar la líder dels comuns, que considera que és «important» no caure en «certes provocacions» d’alguns partits: «A paraules destrellatades, orelles tapades».

Albiach es va referir així a les declaracions dels líders del PP i Ciutadans, Pablo Casado i Inés Arrimadas, que dissabte van elevar el to per la polèmica relacionada amb l’escola de Canet de Mar, i van qualificar la situació a Catalunya d’«apartheid» lingüístic.

Albiach també considera que es tracta d’una «provocació absolutament ridícula» l’única finalitat de la qual és impedir que Catalunya avanci «en aquesta etapa de diàleg i convivència».

En aquest sentit, la presidenta d’En Comú Podem al Parlament de Catalunya va fer una crida a deixar d’utilitzar la llengua com a «eina partidista» i a «blindar aquest model d’èxit de la immersió lingüística».