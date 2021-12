Un miler de persones, segons la Guàrdia Urbana, van participar en la crida de la plataforma «+Drets i + Justícia Social» a Barcelona per exigir que la sortida de la crisi no comporti més retallades. A través dels seus clams, els manifestants van reclamar més justícia social i que es protegeixin els serveis públics. Aquesta era la primera convocatòria de la plataforma, formada per 14 entitats, la UGT i CCOO. «Volem situar el malestar col·lectiu i la necessitat de fer polítiques abans que el Govern ens digui que venen retallades», va justificar el secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros. També des de CCOO Javier Pacheco va fer una crida a la consciència «col·lectiva». «Hi ha una altra manera de sortir de la crisi», va exclamar.

Una gran pancarta amb el lema «Més drets, més justícia social» va encapçalar la marxa, aquest diumenge al migdia, a la capital catalana. Sortint de la plaça Urquinaona, la protesta va transcórrer per Via Laietana fins arribar a la seu de la Generalitat, la plaça de Sant Jaume. Com a Barcelona, se’n van fer de descentralitzades a Tarragona, Lleida i Girona.

Abans de començar, el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, va posar el focus en la importància de la protesta, que coincideix en el calendari amb les negociacions dels pressupostos a Madrid. «Es debat sobre esmenes a la totalitat, però no s’ha fet cap debat sobre fiscalitat o quines partides són necessàries perquè totes les llars tinguin ingressos», va criticar. Per aquesta raó, segons ells, ara és el moment de deixar de ser «reactius per ser preventius, i que aquesta crisi no la pagui la classe treballadora».

«Plou sobre mullat», va remarcar el seu homònim a CCOO, Javier Pacheco, recordant que amb prou feines l’Estat ha superat la crisi del 2008. Per aquesta raó va instar la població a la «consciència col·lectiva» i a la necessitat «de sortir al carrer».