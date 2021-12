La impossibilitat de trobar habitatge de lloguer per a tot l’any fa que els nous veïns de la Cerdanya, com ara mestres, Mossos i altres funcionaris destinats a la vall, s’instal·lin al Berguedà o a l’Alt Urgell, on els preus són més assequibles. És el cas de Judit Contijoc, mestra amb família a Bellver que ha exercit a Montellà i que, després de vuit mesos buscant pis a la Cerdanya, i haver d’instal·lar-se temporalment a casa d’una amiga, ha hagut d’agafar pis a Bagà, on per un pis de 80 metres quadrats es poden pagar uns 350 euros al mes: «Va ser impossible; a la Cerdanya, si tenies sort i trobaves un pis per 550 euros, estava en molt males condicions. Per un pis digne et demanen a partir de 700 euros». Contijoc ara viu entre Igualada, on treballa, Bagà i Bellver.