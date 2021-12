L’Audiència de Barcelona ha condemnat a 20 anys de presó cadascun dels tres homes que el maig del 2018 van violar per torns una jove en un descampat, a la sortida de la discoteca de Molins de Rei on l’havien coneguda. La sentència condemna els tres processats per tres delictes d’agressió sexual -un com a autors i dos com a cooperadors necessaris- i els obliga a indemnitzar la víctima amb 45.360 euros pels danys morals i les lesions que li van causar en la violació. Per contra, la sala absol dels delictes de descobriment i revelació de secrets l’acusat que va gravar imatges de la víctima durant la violació i les va compartir en un xat de whatsapp, en considerar que no està acreditat que ho veiessin persones alienes al grup. Els fets en qüestió van succeir cap a les 06:30 hores del 19 de maig del 2018 a la sortida d’una discoteca de Molins de Rei, quan els processats van convèncer la noia perquè marxés amb ells.