La resposta que ha de donar el Govern a les sentències que demanen un 25 % de classes en castellà a l’escola ha obert una nova bretxa entre ERC i Junts al si de l’executiu de la Generalitat.

Després d’un cap de setmana marcat per les protestes en una escola de Canet de Mar que ha d’aplicar aquest percentatge després de la denúncia d’una família, la presidenta del Parlament, Laura Borràs (JxCat), va ser ahir la primera a moure fitxa i plantejar la intervenció de la Generalitat de les escoles per blindar el català. La dirigent de JxCat va apostar per què el conseller d’Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, de Junts, assumeixi directament la direcció dels centres catalans per blindar el català com a llengua vehicular per evitar que el model educatiu català pateixi «la tutela de tribunals espanyolitzants».

Hores més tard, la seva col·lega de partit, la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, va redoblar l’estratègia dels postconvergents i va demanar al conseller que prengui mesurades per «blindar» els directors del centre de Canet de Mar davant «qualsevol responsabilitat que puguin tenir davant la sentència» del Suprem que ratifica al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el castellà a les aules. Artadi va comminar el conseller a «donar cobertura legal» a la direcció del centre «davant l’ofensiva judicial contra la immersió lingüística».

Davant la posició de JxCat, el president de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), va demanar al seu soci de govern que no faci «partidisme» ni es deixi portar per «estratègies a curt termini» en les qüestions que afecten l’escola catalana. En una roda de premsa a Alp al costat del lehendakari, Iñigo Urkullu, Aragonès va demanar «al conjunt de forces polítiques» que actuïn «amb responsabilitat» i «en defensa del model» d’escola catalana: «Que ningú utilitzi aquesta qüestió per fer partidisme o tàctiques a curt termini. Fa falta una mirada de país i no una de partit». La «resposta» en la qual treballa el Govern, va dir Aragonès, ha de donar «una solució permanent i sòlida que permeti la continuïtat» del model d’escola.

Tant Junts com ERC i els comuns han criticat que partits com el PP o Ciutadans hagin arengat amb declaracions en les quals parlen d’«apartheid» a les escoles catalanes la polèmica sobre un sistema d’immersió lingüístic que consideren d’«èxit» i «gran consens» en la societat catalana.

Amb la vista fixada en la manifestació de dissabte -que coincidirà amb sengles congressos de partit de PSC i la CUP- ERC i els comuns han pressionat els socialistes perquè s’uneixin a la manifestació de «Som Escola» amb els arguments que «molts votants del PSC hi aniran» o que «la majoria donen suport a la immersió», en paraules de la portaveu republicana, Marta Vilalta.

Des del PSC, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, va explicar que la formació no acudirà a la manifestació perquè opinen que «cal deixar treballar els professionals» sense «polititzar» la llengua o l’educació. Artadi va retreure, no obstant això, el «silenci» del ministre de Cultura, Miquel Iceta, en defensa de la immersió lingüística.

Per la seva banda, la família de Canet de Mar a la qual els tribunals han reconegut el dret del seu fill a rebre un 25% de les classes en castellà ha expressat el seu agraïment pels suports rebuts, mentre ha fet una crida a mantenir la convivència i afirma que no dona suport a cap mobilització relacionada amb el seu cas.

En una carta divulgada ahir, en la qual alterna el català i el castellà, la família adverteix, no obstant això, que, «amb el nus encara a la gola, hem arribat a la conclusió següent: cal deixar d’empassar i empassar i hem de ser capaços de ser valents per dir el que un pensa». «Després s’indignen quan els dius que fan el mateix que Franco», afirmen.