Els acusats per la suposada adjudicació de contractes a dit a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) entre el 2007 i el 2008, entre ells Joan Lluís Quer, que va ser president d’Infrastructures de la Generalitat en l’època d’Artur Mas, neguen haver aprovat licitacions en benefici propi.

A la secció vuitena de l’Audiència de Barcelona va prosseguir ahir el judici a dos empresaris i quatre exalts càrrecs i tècnics de l’ACA, entre ells, a més de Quer, el que va ser director general de l’ACA Manuel Hernández, per als qui la Fiscalia demana sis anys de presó i que indemnitzin la Generalitat amb 7,6 milions d’euros per prevaricació, revelació de secrets i malversació de fons públics.

La recerca deriva d’una querella que Anticorrupció va presentar l’any 2015 per l’adjudicació directa de contractes per part de l’ACA a una unió d’empreses controlada per Quer, que havia estat gerent de l’entitat entre els anys 2000 i 2004.