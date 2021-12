El lehendakari, Iñigo Urkullu, va explicar que ahir, en la primera reunió bilateral de caire presencial amb el president del Govern, Pere Aragonès, es va parlar de la necessitat de «repensar» el model d’estat per fer front al problema del finançament. Així, tot i que va recordar que tant el País Basc i Navarra disposen d’un sistema propi, va dir ser conscient de la «dinàmica» al conjunt de l’Estat «del que és el centre i la perifèria». Per la seva banda, Aragonès va qualificar de «molt positiva» la reunió a Alp i va manifestar la seva voluntat d’enfortir «encara més» les relacions. A més, va dir que la trobada va servir per parlar d’elements de «preocupació i també d’oportunitat» que comparteixen tots dos territoris. Els dos mandataris van detallar que a la trobada es va parlar de la situació de la pandèmia i de les eines per mirar de mitigar-la, a més del repartiment i el calendari en què es faran efectius els fons europeus Next Generation, entre altres. Urkullu també va mostrar la seva «preocupació» per la nova llei de l’audiovisual, tot i que espera que els aspectes «més negatius» de la norma es puguin resoldre durant la tramitació de les esmenes.