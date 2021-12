El president de la Generalitat, Pere Aragonès, participarà en la manifestació convocada per a aquest dissabte per la plataforma Som Escola per defensar la immersió lingüística a les escoles de Catalunya. Així ho va anunciar la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en roda de premsa ahir després de la reunió setmanal del Consell Executiu del Govern de la Generalitat.

El català és la «llengua comuna del nostre país» i per això el Govern ha assumit el «compromís de treballar per protegir-la dels atacs externs allí on faci falta», va dir la portaveu. La portaveu va anunciar que el Govern «impulsarà un pla de protecció de la llengua catalana, que pateix atacs constants dins i fora del país» i que «va més enllà de protegir-la» ja que preveu «incentivar i promoure el seu ús». Plaja va indicar que cal «el màxim consens polític i ciutadà» amb la finalitat de «salvar la llengua per a les properes generacions», un camí del qual cap sentència els desviarà «per assegurar el futur del català», va assegurar Plaja. La portaveu va instar als acords que es prenguin en la «cimera que tindrà lloc demà entre forces parlamentàries i entitats socials i culturals» i on es concretarà «com donar resposta a la sentència del Tribunal Suprem i com promoure el català a l’escola». D’altra banda, el líder del PP, Pablo Casado, va dir ahir que està disposat a acudir als tribunals pels «delictes» que, al seu judici, s’estan cometent amb el cas del nen de Canet de Mar. A més de portar l’afer a Europa i tornar a demanar al president Sánchez que apliqui l’article 155 de la Constitució, va anunciar una ofensiva legislativa que inclou aprovar una llei per crear el cos d’Alta Inspecció Educativa que acabi amb l’«adoctrinament» i una Llei de Llengües d’àmbit nacional en la qual el català no sigui requisit en l’accés a la funció pública. Així es va pronunciar després de veure’s a Barcelona amb associacions en defensa del bilingüisme a Catalunya.