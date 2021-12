L’espai de lliure circulació de Schengen és per al vicepresident de la Comissió Europea, Margaritis Schinas, «la joia de la corona» i un dels grans assoliments europeus juntament amb la moneda única i el mercat interior. Tot i així, sis estats membres mantenen des de fa dos anys controls a les seves fronteres interiors per l’amenaça terrorista o els riscos a la seguretat. Per garantir que s’utilitzen només com a «últim recurs» i permetre als Vint-i-set respondre de manera coordinada a situacions d’emergència, com la pandèmia o la instrumentalització d’immigrants, la Comissió Europea va presentar ahir una proposta per reformar el codi de fronteres de Schengen.

L’objectiu és que els estats membres estiguin millor preparats per donar «una resposta ràpida, coordinada i europea en situacions de crisis» tant en la gestió de les seves fronteres interiors com en les exteriors. Per exemple, per garantir una aplicació uniforme de les restriccions a les fronteres exteriors de la UE, el pla estableix la creació d’un nou mecanisme vinculant que permetria a Brussel·les proposar, després d’una recomanació del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC), la prohibició temporal de viatges no essencials a la UE davant una crisi sanitària amb potencial epidemiològic. «Gràcies a aquest mecanisme, les restriccions de viatge s’aplicaran de manera uniforme en tots els estats membres mentre persisteixi l’amenaça per a la salut pública en la Unió», assenyala la proposta l’objectiu de la qual és evitar la descoordinació actual.

Quant a les fronteres interiors, la proposta inclou un mecanisme de salvaguarda per donar una resposta comuna en amenaces que afectin la majoria dels estats membres, com salut, seguretat interior i ordre públic. Així, s’autoritzaria la reintroducció de controls interns i mesures per mitigar els efectes negatius dels controls i altres alternatives eficaces de control com podria ser la creació d’equips policials conjunts entre dos estats membres que podrien interceptar immigrants i retornar-los de manera immediata a l’Estat membre del qual arribin.