La Guàrdia Civil va detenir ahir 17 persones i va practicar almenys 15 escorcolls en una operació en la qual va ser arrestat a Barcelona un dels narcos més actius a Espanya, buscat per diversos països per introduir a Europa i a través d’Àfrica grans quantitats de cocaïna procedent de Colòmbia. Fonts pròximes a la recerca van indicar que l’home, d’origen marroquí, movia grans quantitats de droga des de «l’ombra», des del seu pis a Barcelona, on passava desapercebut. Però aquest supòsit narco, que va començar la seva activitat delictiva amb el tràfic d’haixix, disposava de logística i contactes que li permetien adquirir cocaïna a Colòmbia, dur-la fins al golf de Guinea i introduir-la a Europa, sovint usant la infraestructura dels clans de l’Estret.