La crescuda del riu Ebre va arribar ahir a Saragossa i ahir a la nit podia elevar-se a una altura de 5,70 metres i un cabal de 2.200 metres cúbics per segon a l’altura del pont de Santiago, segons van informar la CHE i el Govern d’Aragó. La cap d’Hidrologia de la CHE, María Luisa Moreno, va assenyalar que la crescuda està arribant als seus valors màxims a la capital aragonesa i que els valors previstos són inferiors als que es van observar el 2015. El president del Govern, Pedro Sánchez, va garantir ahir ajudes per reparar els danys soferts per la crescuda, que ja ha afectat desenes de municipis i milers d’hectàrees de cultiu d’Aragó, Navarra, La Rioja i Catalunya. Centenars de persones de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, de la Unitat Militar d’Emergències, de la Creu Roja, de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i de Protecció Civil fa dies que estan treballant per evitar conseqüències encara pitjors.