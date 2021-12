L’home que ahir va ferir de gravetat quatre persones –una de les quals un mosso- a Tarragona i Riudoms es trobava anit en estat crític, a conseqüència dels impactes de bala que va rebre durant l’operatiu policial que el va abatre. Segons va explicar el cap de la Regió Policial del Camp de Tarragona, Josep Maria Estela, l’home és «molt perillós» i duia «una quantitat d’armes considerable». Després de l’operatiu va ser traslladat en helicòpter a un hospital de Barcelona, que Estela no va voler concretar.

Els fets van tenir lloc al matí en una oficina de l’empresa de seguretat de la qual havia estat treballador després d’una discussió entre ell i altres membres de la companyia, als quals va disparar abans de fugir.

Estela va relatar els fets i va indicar que gràcies a diversos testimonis van poder saber que havia fugit amb un cotxe després de l’atac a l’oficina de l’empresa Securitas de la plaça Prim de Tarragona, cap a un quart de dotze del migdia. Per tal d’atrapar-lo, els Mossos van activar el dispositiu Gàbia per controlar tots els accessos de la ciutat, però l’individu ja havia escapat. La policia va activar el Grup Especial d’Intervenció i un helicòpter per localitzar-lo.

Cap a un quart d’una del migdia una dotació de paisà dels Mossos va localitzar el cotxe del fugat. «L’home es va assabentar que el seguien, va baixar del vehicle i va disparar trets als agents. Va ferir un dels Mossos», va indicar. El policia va ser traslladat en helicòpter a un hospital, es troba estable i no es tem per la seva vida.

L’atacant va fugir i un testimoni va advertir la policia que una persona «amb característiques similars» havia entrat en una zona de masies del terme de Riudoms. «Davant la perillositat de l’individu i tenint en compte l’actuació del matí hem decidit que fos el GEI els que fessin les comprovacions», va revelar. Ja amb el dispositiu organitzat a l’entorn de la casa, s’hi va intentar negociar «però de seguida hem vist que no serviria de res. La seva resposta van ser trets als agents», va dir Estela. Després d’un intercanvi de trets, el GEI «l’ha aconseguit neutralitzar», va concloure Estela.