La pandèmia no fa més que pujar a Catalunya, una tendència que el Govern creu que seguirà durant unes dues setmanes, amb el Nadal pel mig. En les últimes hores s’ha donat el rècord de contagis d’aquesta sisena onada en un dia; 5.522 nous, prop de 6.000. Per això, es demana no abaixar la guàrdia i s’insisteix en les mesures de prevenció, ja que aquesta onada ja està afectant el sistema sanitari, principalment l’atenció primària, que aquests dies es dedicarà també a la vacunació dels menors de 12 anys. Aquest és el mapa que es veu des de fa dies, indicadors a l’alça i contagis disparats.

El Departament de Salut ha declarat 10 ingressats més per covid-19 a Catalunya (1.116) i 5 crítics més a l'UCI (264). En paral·lel, l'Rt puja d'1,20 a 1,40, mentre que el risc de rebrot puja 131 punts i és ara de 700. En les darreres 24 hores s'han notificat 17 morts i el global des de l'inici de la pandèmia és de 24.258 defuncions. Llum verda a la injecció de reforç amb la vacuna de Janssen Positivitat del 13% a la Catalunya Central La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 71.533 casos acumulats confirmats per PCR/TA, 437 més. La xifra s'eleva a 77.491 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.466 persones en aquesta regió, cap més en les últimes 24 hores. Itàlia demanarà un test covid negatiu als viatgers vacunats de la Unió Europea