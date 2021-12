El Tribunal Superior de Justícia de (TSJC) manté que la causa oberta a l’expresident del Parlament Roger Torrent i la seva mesa, entre els membrs de la qual figura l’alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet, Adriana Delgado, no «guarda relació amb la lliure expressió», ja que els polítics es «manifesten sense condicions en múltiples ocasions» contra la monarquia o a favor de la independència. Així es pronuncia la magistrada Maria Eugènia Alegret, en una interlocutòria en què rebutja el recurs que l’exdiputat de JxCat Josep Costa va presentar contra la decisió de deixar-lo a les portes de judici –igual que a Torrent i els membres de la seva mesa Eugeni Campdepadrós (JxCat) i Delgado (ERC)– per tramitar resolucions a favor del dret de l’autodeterminació i contra la monarquia.

La jutge recorda en la seva interlocutòria que «el delicte que s’imputa als investigats no guarda relació amb la lliure expressió de pensaments i idees: l’eventual independència de Catalunya, la forma de l’Estat o les actuacions del Cap de l’Estat són qüestions sobre les quals els representants polítics es manifesten sense condicions en múltiples ocasions, dins i fora del Parlament», afegeix.

La causa, segons la magistrada, es va obrir «per un presumpte delicte de desobediència greu a l’autoritat per la reiteració en la tramitació d’iniciatives parlamentàries prèviament declarades inconstitucionals per l’òrgan competent quan a més es comptava amb requeriments expressos d’abstenció de tals conductes». En aquest sentit, la jutge descarta que l’actuació dels encausats estigués emparada «amb la prerrogativa de la inviolabilitat parlamentària» i recorda que «els poders públics, com la resta dels ciutadans, han d’acatar les resolucions» del Tribunal Constitucional. «En conseqüència, l’activitat parlamentària no es troba sostreta als mandats del Tribunal Constitucional», afegeix Alegret, que insisteix que la causa se centra en un delicte de desobediència.