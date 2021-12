Les plataformes que operin a l’Estat, tinguin o no la seu empresarial a Espanya, hauran de finançar cada any produccions audiovisuals en català, basc i gallec. Així ho recull el nou acord subscrit entre ERC i el Govern espanyol. Concretament, segons un comunicat dels republicans, cada any es destinaran un mínim 15 milions d’euros a la producció en català, basc i gallec, el que significa el 15% del 70% de la producció total que l’Estat exigeix a les plataformes. La mesura estarà regulada per una llei, segons ERC, de manera que no dependrà dels pressupostos. L’acord també preveu crear un fons de doblatge i subtitulat que les plataformes «hauran d’incorporar en els seus catàlegs».

Segons ERC, la premissa implicaria tenir produccions com Merlí, Polseres vermelles o Pa negre «cada any» i un èxit com El juego del calamar es doblaria al català. El partit valora que és la primera vegada que una llei regula el finançament de producció en català i millora la llei fixant quotes del català on, fins ara, només n’hi havia de castellà.

El pacte entre l’executiu espanyol i els republicans també reconeix el CAC com l’òrgan «responsable» de dirimir els conflictes en doblatges amb les plataformes, recuperant així les competències en la «capacitat sancionadora de les plataformes catalanes». L’acord també preveu quotes del català on fins ara només n’hi havia per al castellà. Així, plataformes com Movistar o Atresmedia hauran de garantir que el6% del seu catàleg sigui en català. Alhora, es garanteix que el mínim del 15% de la producció de televisió lineal pública de l’estat sigui en català, basc o gallec. També garanteix que el mínim del 15% de la producció de televisió lineal pública de l’estat sigui en català, basc o gallec, fet que implica més ingressos per a la producció audiovisual en llengua catalana.

L’acord s’afegeix «als ja aconseguits dies enrere» en els quals es preveuen «quotes sobre l’oferta del catàleg de les plataformes per distribuir obra europea», que es concreten en el 40% per a les llengües cooficials i el 60% per al castellà. És a dir, «de tota l’oferta europea disponible, el 20% dels produccions seran en català, basc o gallec» i «una de cada cinc obres europees disponibles estaran en català», la qual cosa representa «el 6% de l’oferta mundial del catàleg», precisa ERC.