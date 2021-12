Salvador Illa va confirmar ahir que una vegada assumeixi la primera secretaria del PSC al congrés extraordinari del cap de setmana proposarà que el seu predecessor, el ministre Miquel Iceta, es converteixi en president del partit i que l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, passi a ser vicepresidenta. Ho va dir en un podcast del partit en el qual Illa parla sobre la convocatòria del cap de setmana al Centre de Convencions Internacional de Barcelona, on s’oficialitzarà el seu nomenament com a primer secretari. Després de donar a conèixer la proposta, Iceta va publicar un tuit dirigit a Illa, encara secretari d’organització, assegurant que està a la seva «plena disposició» per «eixamplar i enfortir el projecte polític del socialisme català». «Miquel, compto amb tu, el PSC compta amb tu. Ets un dels nostres referents. Plegats assolirem el nostre objectiu: Governar Catalunya! Som-hi!», va contestar Illa.