El tinent fiscal del Tribunal Suprem, Juan Ignacio Campos, va morir ahir a Madrid, segons van confirmar fonts de la Fiscalia. Tenia 71 anys i la causa de la mort ha estat una malaltia contra la qual lluitava des de feia diversos anys. Campos encapçalava des de fa més d’un any la investigació per presumpte frau a la hisenda pública contra el rei emèrit Joan Carles de Borbó. Havia estat nomenat tinent fiscal del Suprem el gener d’aquest any, després de 15 anys com a fiscal de l’alt tribunal. Fins aleshores havia estat delegat de delictes econòmics. Havia ingressat a la carrera fiscal el 1978.

La Fiscalia General de l’Estat va informar que Campos va morir a primera hora de la tarda al seu domicili, on es trobava després d’haver acudit al matí al seu lloc de treball a la seu de la Fiscalia. L’entitat lamentava «una gran pèrdua» per a la carrera fiscal, i considerava Campos un «exemple de professionalitat, discreció, lleialtat i honestedat». Alhora afirmava que el traspassat era «un dels millors penalistes d’aquest país». De tarannà «conciliador i compromès amb el servei públic», Campos deixa un «buit irreemplaçable».