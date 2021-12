Els Mossos d’Esquadra van escorcollar ahir el domicili del pistoler que es va atrinxerar dimarts a Tarragona, un veí d’Alcover de 45 anys d’edat que seguia ingressat en estat crític a l’hospital, segons fonts policials.

Un ampli dispositiu policial, amb suport dels Bombers i de la unitat canina de Mossos, va escorcollar des de primera hora de la tarda el domicili d’I.M.S., situat al número 10 de l’avinguda Maria d’Alcover, van desallotjar els veïns i van acordonar la zona per precaució. Aquestes mesures obeïen a la possessió de nombroses armes per part de l’home que va ferir de gravetat tres excompanys de feinade l’empresa Securitas Seguredad a ple centre de Tarragona a causa d’una discussió per motius econòmics.

A l’interior del domicili, la policia va trobar una caixa forta i també un armer on el pistoler guardava les armes.

L’individu, segons fonts de l’empresa, estava de baixa laboral i després de disparar la seva arma a dos homes i una dona a les oficines d’aquesta empresa de seguretat, va fugir per l’autovia T-11.

Fonts de la Guàrdia Civil van confirmar que l’individu comptava amb tres tipus de llicència d’armes, dues de tipus esportiu i una de caça, i que no els consta que la baixa laboral fos per motius de salut mental. En aquest cas, el protocol marca que l’empresa ho comuniqui immediatament a la Guàrdia Civil i se li retirin les armes.

L’home feia 15 anys que era soci del Club de tir olímpic Jordi Tarragó, on es va iniciar primer en el tir de precisió, encara que després es va especialitzar en la modalitat de tir de recorregut, és a dir, contra blancs dinàmics, segons va explicar el president del club, Xavier Fau. Fau va detallar que I.M.S. no va donar mai cap problema i que era reservat, encara que va puntualitzar que la majoria dels 600 socis d’aquest club ho són perquè «no acostuma a fer-se gala de practicar aquest esport».

L’home, que vivia sol i tenia dues germanes a Alcover amb les quals tenia poca relació, disposava de cinc armes curtes i d’un fusell subautomàtic de forrellat, totes amb llicència en curs.

El pistoler, que pel que sembla estava de baixa per unes molèsties a la cama, havia treballat com a vigilant de seguretat en una fàbrica d’Alcover, on els empleats recorden que solia tenir una actitud una miqueta prepotent.

Després de l’atac, l’home es va atrinxerar a la masia Mes Blau, al terme municipal de Riudoms, molt a prop de l’N-420, i va ser abatut pel GIE dels Mossos.