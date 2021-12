Quatre partits de centredreta van presentar ahir l’acord per formar Govern en el qual subratllen la necessitat que Països Baixos tingui un «paper pioner» i que la UE sigui «forta i decidida», sense dret a veto per emetre sancions i condemnar violacions de drets humans. A més, la coalició subratlla el compromís amb les «polítiques macroeconòmiques sòlides i prudents i amb les reformes necessàries per part dels Estats membres per aconseguir un deute sostenible, més creixement i una convergència a l’alça», també a través de la modernització del Pacte d’Estabilitat i Creixement (PAC). L’acord subratlla que Països Baixos assumirà «un paper de lideratge» per fer que la UE sigui «més decisiva, més forta econòmicament, més ecològica i segura» i va recordar que la Haia treballa «en estreta col·laboració amb països d’idees afins i, quan és necessari, formar grups per a arribar a solucions» en qüestions com el clima, migració i la seguretat.