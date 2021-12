El president de la Generalitat, Pere Aragonès, afirma que el Govern «impulsarà un desplegament normatiu per blindar la immersió lingüística i assegurar el seu funcionament». És la resposta a tot l’entorn espanyolista espanyol que qüestiona diàriament el model que s’aplica al país. Aragonès vol estar al costat de l’escola catalana» i preservar la presència de la llengua del país a l’escola com a garantia de la seva supervivència. En una compareixença ahir al vespre va afirmar que, «davant l’ofensiva política, mediàtica i judicial» hi haurà una resposta en forma d’«ofensiva legislativa».

El president també va assegurar que el procés es farà «buscant els consensos que històricament hi ha hagut al voltant de la promoció del català en aquest país; treballant a partir de l’acord educatiu, pedagògic i acadèmic», i «buscant acords perquè totes les forces polítiques que des de sempre han impulsat la immersió, no l’abandonin precisament en el moment dels últims anys en què el català necessita més polítiques que el potenciïn i l’enforteixin». El cap del Govern va fer anit aquestes declaracions després de la cimera per la llengua que va encapçalar en una trobada al Palau de la Generalitat, amb la participació d’entitats socials, culturals i associacions, amb les quals ha abordat com donar resposta a les últimes accions judicials contra la immersió lingüística. El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, van prendre part també en la trobada. En aquesta línia de refermar el compromís de l’Executiu amb la immersió lingüística i donar resposta a la sentència sobre l’obligatorietat de fer el 25% de classes en castellà, el president Aragonès també va anunciar que «el Departament d’Educació incrementarà els docents a les aules afectades per tal de preservar el projecte lingüístic del centre», i que, «des d’avui mateix, el Cos d’Inspectors de la Generalitat de Catalunya intensificarà la supervisió dels projectes lingüístics vigents a cada centre educatiu» per tal d’assegurar el seu compliment. Aquesta decisió, va dir, respon «a les alarmes que ens mostren que l’ús del català a l’escola ha disminuït en els últims anys». Aragonès va assegurar que intervé per revertir la dinàmica de regressió del català i va avançar que en les properes setmanes «començarà un exhaustiu diagnòstic», encarregat a la UB.