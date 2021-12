El comitè científic assessor en matèria de covid del Govern va reclamar ahir aplicar restriccions per reduir les interaccions socials a les portes de Nadal i accelerar les terceres dosis de vacuna, en un moment en què el virus està desbocat a Catalunya. El Govern va dir dimarts que no hi hauria noves restriccions rellevants per a les festes de Nadal, però el ràpid creixement del coronavirus i la pressió dels assessors científics podria portar l’executiu a replantejar-se la implantació de mesures. La sisena onada de l’epidèmia avança descontrolada a Catalunya, amb una incidència acumulada a 7 dies ja per sobre dels 300 casos per cada 100.000 habitants, gairebé 24.000 contagis nous a la setmana i una mortalitat que creix a gairebé nou morts diaris per covid-19.