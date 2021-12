Una joia és eterna. No es llença mai ni es rebutja: passa de mares a filles, d'avis a nets, d'una amiga a una altra, any rere any i dècada rere dècada. Per això la sostenibilitat és intrínseca en aquest sector, perquè les joies es creen per perdurar i aquest és un dels pilars sobre els quals s'assenta la filosofia de TOUS.

TOUS és una marca centenària. I un segle amb les portes obertes és sinònim d'un èxit del qual poques companyies poden presumir. En la fórmula que ha guiat la firma cap al lloc de referència que avui ocupa hi va tenir un paper clau l'espurna visionària dels seus fundadors, Rosa Oriol i Salvador Tous, que van entreveure la idea de convertir el seu petit taller de joieria en una firma de luxe assequible. Un nou concepte que revolucionaria el sector i que avui dia segueix brindat oportunitats a noves generacions de professionals.

Cent anys després, segueixen sense perdre de vista els valors que conformen la seva identitat: una família compromesa amb l'ofici des del 1920 i amb un ‘savoire faire’ que fusiona tradició i artesania amb tecnologia, innovació i una responsabilitat amb l'entorn que es reflecteix tant en l'ús de materials ètics, com en els processos i el respecte per les comunitats on són presents. Perquè el valor d'una joia va més enllà del que és tangible.

El llegat d'un ofici mil·lenari

L'Escola TOUS de Joieria i Oficis Artesans (ETOJA) va néixer el 2018 amb l'objectiu de donar suport a la preservació d'un ofici mil·lenari i promoure l'artesania com a via de capacitació professional. En col·laboració amb els millors centres d'artesania del món, l'escola ofereix una formació teòrica i pràctica posant el focus en la restauració. "Des d´un ferm compromís perquè aquesta professió transcendeixi el nostre propi negoci i entorn, volem compartir el nostre llegat amb les noves generacions de joiers per donar-los l’oportunitat de prosperar professionalment i preservar un ofici connectat amb la comunitat", assenyala Rosa Tous, vicepresidenta corporativa de la marca.

La sostenibilitat com a senya d'identitat

Les joies són peces fetes per utilitzar-se durant tota una vida i deixar com a llegat perquè en segueixin vivint de noves. Amb aquest esperit per bandera, els mentors transmeten als aprenents els valors de TOUS, que entén les joies com a peces que es poden reutilitzar, reciclar i reviure. Un bon joier ha de tenir l’habilitat de donar una segona vida a les peces –convertir un anell en un penjoll o viceversa, adaptar una joia a les noves tendències…–. "ETJOA és un projecte que ens il·lusiona molt perquè connecta amb eixos fonamentals de la nostra firma, com la integració de la innovació i l'artesania i l'aposta per la sostenibilitat a través de la restauració", assenyala Rosa Tous.

Ocupació: un ofici amb sortides professionals

TOUS ha impulsat el projecte amb el desig de tenir un veritable impacte social, és a dir, anar més enllà del marc formatiu per oferir projecció laboral real als participants. "La nostra voluntat és col·laborar en l’estímul del sector joier donant l’oportunitat de prosperar professionalment a joves artesans que són el futur d’aquest ofici mil·lenari", afirma Rosa Tous. De fet, hi ha alumnes que ja han obtingut ocupació de manera directa als tallers TOUS o indirecta, a tallers externs de la marca.

Per tot això, l'ETJOA ha rebut distincions que reconeixen bones pràctiques en l'àmbit de la sostenibilitat, la formació, l'ocupabilitat i l'emprenedoria.

Innovació i artesania, aliades de la sostenibilitat

“A TOUS –explica la seva vicepresidenta corporativa– entenem la sostenibilitat com una forma compromesa i ètica de treballar i com una qüestió de transparència, per això volem garantir que el client pugui accedir a la informació sobre els materials que emprem, lloc de producció i procedència”. Per això, totes les peces de les col·leccions Teddy Bear Stars i Hav inclouen un codi alfanumèric gravat al seu interior o un QR a l'etiqueta. Així es pot accedir a les certificacions que avalen la procedència dels materials (100% ètica) i la manufactura que hi ha darrere de cada joia, que combina processos d'alta tecnologia amb altres de totalment artesans.